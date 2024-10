Crue du Fleuve Sénégal : L'OMVS appelle à la vigilance

L'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a lancé une autre alerte concernant la crue du fleuve Sénégal, marquée par des débits élevés en raison d'une pluviométrie exceptionnelle.



Selon un communiqué de l'OMVS reçu ce vendredi 18 octobre, des débits importants sont attendus ce 19 octobre : 727 m³/s sur le Bakoye, 640 m³/s sur la Falémé et 1 200 m³/s sur le Bafing. Bien que la tendance soit à la baisse, les niveaux d’eau resteront au-dessus des cotes d'alerte dans la vallée et le delta, prolongeant ainsi les inondations dans les zones habituellement touchées.



L'OMVS maintient la vigilance orange pour les zones riveraines du fleuve et recommande une attention particulière dans les localités de Matam, Podor, Dagana, et Kaédi, où une vigilance rouge pourrait être déclenchée.



Un plan d'alerte est disponible pour mieux prévenir les impacts.