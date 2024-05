DAAKA 2024 : Diomaye FAYE demande aux guides religieux de prier pour la réussite de sa mission

Le président de la République a sollicité les guides de la communauté tidjane de Médina Gounass (sud) de prier pour la préservation de la paix au Sénégal et la réussite de l’exercice de son mandat, a constaté l’APS, vendredi.



‘’Nous rendons grâce à Dieu de venir au ‘daakaa’, un site dédié à la prière, et demandons à tout un chacun de prier pour soi-même, pour sa famille, surtout pour le Sénégal et les nouvelles autorités en vue de la réussite de leur mission’’, a dit Bassirou Diomaye Faye.



Le chef de l’État s’exprimait après avoir fait la prière de ‘’takusaan’’, la ‘’salat asr’’, en début de soirée, sur le site du ‘’daakaa’’, où se tient le pèlerinage annuel de Madina Gounass, aux côtés du khalife de cette ville, Thierno Amadou Tidiane Ba.



‘’La réussite de notre mission est une réussite pour tout le Sénégal. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de prier pour nous’’, a ajouté le président de la République en s’adressant au guide de la communauté tidjane de Madina Gounass.



M. Faye a effectué une visite de courtoisie auprès de ce guide musulman, à l’occasion de la 83eédition du ‘’daakaa’’ de ladite ville, un pèlerinage annuel d’une dizaine de jours, dont la présente édition se tient depuis samedi 27 avril.



‘’Les nouvelles autorités du pays vouent une grande considération aux guides religieux’’, a poursuivi le chef de l’État en rappelant avoir créé à la présidence de la République une direction chargée des affaires religieuses.



‘’Le Sénégal demeure un pays stable’’, a ajouté M. Faye, estimant que les Sénégalais le doivent en partie à leurs guides religieux.



Bassirou Diomaye Faye a déploré la guerre au Moyen-Orient et celle opposant la Russie à l’Ukraine.



Il s’est réjoui de la tenue du ‘’daakaa’’ et de la présence à chacune de ses éditions de milliers de fidèles musulmans venus des 14 régions du Sénégal, d’autres pays également.



M. Faye a dit qu’il tenait à effectuer cette visite de courtoisie auprès du khalife de Madina Gounass en tant que président de la République, membre de la famille du guide religieux et ‘’disciple’’.



Thierno Ibnou Oumar Bâ, le porte-parole du khalife, s’est réjoui de la visite du président de la République à Madina Gounass et de son recueillement sur le site du ‘’daakaa’’. ‘’Votre présence engendre une immense joie pour nous’’, a-t-il dit au chef de l’État.



Le khalife a souhaité un plein succès à Bassirou Diomaye Faye dans l’exercice de ses fonctions et lui a offert des livres.

APS