DAGANA : Une partie de l'école Célestin FREINET construite avec du Typha (vidéo)

La construction de cette nouvelle institution scolaire applaudie par le maire de la ville Oumar SARR, est une initiative de l’association sénégalaise de l’école moderne (ASEM) soutenue par Réunion-Dagana établie à Paris XXe et l’association Morgan ( basée à Nantes). L’ASEM créée en 1989 s’est implantée depuis dans plusieurs coins du pays. Elle associe des enseignants du public et du privé, de la maternelle à l’élémentaire.



À DAGANA, les concours du ministère de l’Environnement, de Xarito Réunion-Dagana établie à Paris XXe et la Marie ont permis d’ériger l’école unique dans son genre au Sénégal. À l’inauguration, samedi, la communauté éducative de ville satisfaite s’est fortement mobilisée, aux côtés des autorités administratives et politiques.



« On ne trouve nulle part, une école construite de cette manière », s’est félicité le président de l’ASEM Papa Meïssa ANNE. « J’invite toutes les populations de DAGANA à prendre soin de ce bijou », a-t-il ajouté.



Le président de l’ASEM a par ailleurs salué le dynamisme de ses membres dont l’implication, dit-il, a permis la mise sur pied e cette prestigieuse école. « Ce sont des enseignants talentueux, très aguerris et qui ont lancé ce nouveau concept éducatif en Afrique », a noté M. ANNE.



« Aujourd’hui, il y a dix pays d’Afrique qui font la pédagogie fermée et qui sont partis de l’expérience que nous avons acquise à Diawar. Nous avons ensemble créé la coordination africaine des mouvements d’écoles modernes », a-t-il renseigné avant d’inviter l’État à soutenir cette dynamique.



►►► Suivez les réactions des parties prenantes ...