DAGANA : une mission du WE4F suscite de l’espoir auprès des productrices de riz (vidéo)

Dagana été la dernière étape de la tournée d’une mission du programme des innovations dans l’agriculture et la production alimentaire protègent le climat (WE4F) dans la vallée du fleuve Sénégal. Après les étapes de saint Louis et Ross-Béthio, plusieurs groupements de producteurs et de transformateurs ont été rencontrés à Richard-Toll et Dagana. Une occasion pour échanger avec les acteurs sur le projet WE4F et les opportunités qu'il offre à ces acteurs. À Dagana, le projet s’est entretenu avec la responsable du GIE DES FEMMES DEUGOU AK LIGGEY qui mobilise 3009 femmes dans le département. Garmy MANÉ par ailleurs chef du service du développement communautaire s’est félicitée de l’initiative en faisant part de l’espoir de ses paires de bénéficier de l’expertise de ce programme.