DIMENSION SPIRITUELLE DE SERIGNE MADIOR CISSE : Un cours magistral sur les qualités d’une « figure exceptionnelle » (vidéo)

La célébration du cinquantenaire de la naissance de Serigne El Hadj Madior Cissé (RTA) a été marquée par un riche symposium sur la vie et l’œuvre du guide religieux, organisé à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Une communication de son fils, le professeur Abdallah CISSÉ, a permis d’exposer les grandes morales et spirituelles du disciple et compagnon de Serigne Babacar SY (RTA)