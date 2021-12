DIOUGOB : le Waca au chevet des sinistrés (vidéo)

Dans l’optique de restaurer les moyens de subsistance des ménages affectés par l’érosion côtière le Programme de gestion du littoral ouest-africain (également connu sous son acronyme anglais « WACA » pour West Africa Coastal Areas Program) met en œuvre, à côté du Projet de Relèvement d'Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP), un programme d’accompagnement au bénéfice de ces populations. Ainsi, des lots de glacières d’une capacité de 150 litres, des gilets de sauvetage et d’autres équipements de conservation des produits halieutiques ont été mis à la disposition des femmes transformatrices et de pêcheurs, relogés sur le site de Diougob. Une assistance fortement appréciée par les bénéficiaires