Dagana : 350 arbres plantés dans plusieurs zones de la commune de Gnith

Le Réseau nord pour la protection de l’environnement mondial (RENPEM), a planté, entre samedi et dimanche, 350 arbres à Gnith, au Lac de Guiers et dans la réserve de biosphère du delta du fleuve Sénégal, trois zones situées dans la commune de Gnith, dans le département de Dagana, a appris l’APS d’un des membres dudit réseau.



‘’Les 350 arbres ont été plantés en collaboration avec la Réserve de biosphère transfrontalière du delta du fleuve Sénégal et le Groupement d’intérêt économique (GIE) dénommé Femmes Action pour le climat’’, a notamment précisé dit Adama Diaw.



Cette activité de reboisement a vu la participation du colonel Aminata Sall, coordonnatrice de la réserve de biosphère, des agents de la direction des Eaux et forêts, chasses et conservation des sols. Elle a eu pour thème : ‘’Le lac de Guiers dans la RTBDS, dans un contexte des changements climatiques : Quels rôles pour les communautés ?’’



En plus du reboisement, d’autres activités ont été telles que la transformation des produits maraîchers, la valorisation des ressources naturelles, la protection des plantes pour les pépinières, entre autres, ont été menées.



‘’L’objectif principal de ces activités, selon Adama Diaw, est d’inviter les acteurs communautaires à s’impliquer dans la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l’environnement’’.



La coordonnatrice de la réserve de biosphère, s’est, elle, engagée à ‘’accompagner les femmes et les jeunes pour la vulgarisation de telles actions dans la commune de Gnith’’, tout en exhortant ses habitants à davantage s’engager ‘’dans la protection de l’environnement, qui est un levier économique pour les populations rurales”.



