Dagana : 556 femmes dépistées des cancers du col de l’uterus et du sein

Le préfet de Dagana, Hubert Faye, a indiqué que 556 femmes avaient été dépistées des cancers du col de l’utérus et du sein, dans le cadre des journées de formation des sages-femmes du district sanitaire de ce département de la région de Saint-Louis.



Ces journées ont été également marquées dimanche par le dépistage gratuit du cancer sous l’égide de la ligue sénégalaise de lutte contre le cancer (LISCA) en partenariat avec DP World.



L’autorité administrative a salué ’’l’engouement’’ de ces femmes de Dagana venues massivement pour se faire dépister, soulignant que le cancer du col de l’utérus et celui du sein nécessitent ’’un dépistage précoce’’ pour leur traitement.



De son côté, la directrice des ressources humaines de DPW, Khady Diaw, a soutenu que dans le cadre de la lutte contre le cancer, un programme de formation, de dépistage gratuit et de dons d’appareils est en cours pour ’’toucher tous les districts sanitaires du Sénégal’’.



