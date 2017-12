Dahra bat la CSS (2-0)

La CSS a été battue chez elle par Dahra sur la marque de deux buts à zéro. Une défaite amèrement accueillie par les supporters qui ont réclamé la démission de l'équipe dirigeante du club de la ville sucrière qui va d'enchainer quatre matchs nuls et deux défaites.



Le score aurait pu être plus sévère si l'arbitre Badara Diatta avait validé le troisième but refusé pour on ne sait quelle raison et si également t la transversale n'avait pas sauvé les locaux à la 85 mn.



Dahra entame ainsi la première journée retour sous de meilleures auspices que la phase aller. Elle était 14 avant me match et devra faire une belle remontée.