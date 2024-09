Dakar et Banjul veulent renforcer leur coopération militaire

Le Général de corps d'armée Mamath Cham, Chef d'état-major général des Forces armées gambiennes, a entamé mardi une visite officielle au Sénégal.



Accueilli par le Général de corps d'armée Mbaye Cissé, Chef d'état-major général des Armées sénégalaises, il a été honoré par une cérémonie solennelle au quartier général Dial-Diop. Après les honneurs militaires, le Général Cham a déposé une gerbe au monument aux morts, en présence de hauts responsables militaires sénégalais.



Accompagné d'une délégation gambienne, le Général Cham a tenu une rencontre bilatérale avec le Général Cissé, où ils ont discuté de la coopération militaire et des enjeux sécuritaires communs aux deux nations. La visite s’est poursuivie avec une découverte des musées retraçant l'histoire militaire du Sénégal, notamment le musée des opérations extérieures et celui de l’Armée-Nation.



Prévue pour s’étendre sur quatre jours, cette visite vise à approfondir les liens stratégiques entre les deux pays. Durant son séjour, le Général Cham rencontrera également le Ministre des Forces armées et se rendra dans plusieurs installations militaires sénégalaises, incluant des centres de formation et des infrastructures d’entraînement. L’objectif principal de cette visite est de renforcer la coopération militaire pour mieux répondre aux défis sécuritaires de la région.