Dame MBODJ, Habib SY et Aïda MBODJ casés

Fervent défenseur du duo Diomaye-Sonko, Dame Mbodj est nommé Directeur général de la Société de Gestion des Infrastructures Publiques dans les Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP SA).



Aïda Mbodj est nommée Déléguée générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), alors Habib Sy est logé à la Senelec. L'ancien ministre et candidat malheureux à la dernière présidentielle est nommé Président du Conseil d'administration de la Senelec.



Dans les autres nominations, le Président Bassirou Diomaye Faye a nommé Amadou Mbaye, Agent Judiciaire de l'État. Elimane Pouye est porté à la tête de la Société de Gestion et d'Exploitation du Patrimoine Bâti de l'Etat (SOGEPA SN).



Babo Amadou Ba, Ndane Diagne et Abdou Diouf sont respectivement nommés Directeur général du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT), Directeur de la Société nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) et Directeur général de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).