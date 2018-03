De La Linguère de Saint-Louis au Fc Metz, Ismaïla Sarr « smile » avec son art

Reléguable il y a de cela deux journées, le FC Metz peut à nouveau souffler et ce regain d’énergie, Ismaïla Sarr n’y est pas étranger. En effet, lors des victoires contre Marseille (1-0) et Dijon (2-1), le jeune prodige sénégalais a été énorme sur son côté gauche.



Contre Dijon, un match comptant pour la 20ème journée du championnat de France de Ligue 1, Ismaïla a marqué le premier but de la rencontre avant de provoquer le penalty qui permit à Diabaté de marquer le second but de la rencontre et de remporter cette dernière sur le score de 2 buts à 1. Connu pour être virevoltant, le gamin de 19 ans a aussi été à l’origine de l’exclusion d’un dijonnais, facilitant ainsi le travail aux grenats.



Celui, qui a étrenné sa première sélection avec les A contre la Namibie, a aussi été d’un précieux apport face aux marseillais dans un match pourtant dominé par les hommes de Rudi Garcia. Il a fallu attendre la fin de période pour que le FC Metz puisse se tirer d’affaire avec un débordement d’Ismaïla Sarr qui donnera un coup-franc que transformera Jouffre.



Plus jeune joueur ayant participé à cette CAN, Ismaïla Sarr continue d’affoler les compteurs et continue sa progression au plus grand bonheur des observateurs avertis qui ont regretté son absence lors du match très serré des sénégalais face au Cameroun. En attendant que le natif du Nord du pays puisse grandir en expérience et sa place de titulaire dans le onze sénégalais, sa présence en équipe nationale fait rêver tous les jeunes joueurs issus du championnat local.



