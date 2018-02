De la nécessité pour le musulman de bien se comporter (Imam)

L’Imam Serigne Mohsine LY a insisté, vendredi, sur la nécessité pour le musulman de munir d’un bon comportement vis-à-vis de ses semblables en s’appuyant les injonctions faites notamment par le Saint Coran et la Sunnah de fuir toute attitude visant à nuire son prochain.



L’Imam LY qui dirigeait la prière du vendredi à la Mosquée « Gouye Mbargou » de Pikine a signalé que le bon comportement est une mesure du degré de la foi du croyant, s’inspirant sur une parole du Prophète Mohammad Paix Sur Lui (PSL) qui indiqua à ses compagnons que « celui d’entre vous qui a le meilleur comportement est certes le plus croyant ».



Poursuivant son discours, il a repris l’assertion du dernier Envoyé d’Allah qui révéla qu’ « Allah m’a envoyé pour compléter les valeurs cardinales ».



L’Imam a mis l’accent en outre sur le devoir du musulman d’imprimer le bon comportement dans ses relations avec ses enfants, de faire preuve de douceur envers ses parents, d’être juste avec ses épouses. De la générosité à la croyance au destin (qu’il soit agréable ou désagréable), au soutien à l’orphelin, l’Imam LY invite l’assistance à s’imprégner de la plénitude de la bonté.



Parmi les récompenses accordées à ceux qui se comportent bien, rappelle-t-il, l’annonce faite par le Prophète PSL qui l’érudit relate dans son prêche : « je m’entourai au paradis des hommes aux bonnes valeurs ».



Il a prié enfin pour le renforcement de la paix sociale au Sénégal et l'éradication définitives des turpitudes qui secouent la paix.



