Déby-Tiguette : une école en lambeaux (vidéo)

Toits cassés, portes et fenêtres dégradées, drapeau national déchiquetté, le pied qui le supporte bientôt à terre, des tables-bancs fracassées, des latrines délabrées, c’est le piteux décor de l’école de Déby-Tiguette. Ici, le programme d’éradication des abris provisoires n’a pas encore eu ses effets. Des élèves font les enseignements apprentissages dans une salle en paille qui laissent circuler la poussière et le vent, dans tous les sens. En dépit de ces contraintes auxquelles ils font face, les écoliers des deux villages et des zones environnantes produisent des résultats satisfaisants. Suivez le cri de cœur de Cheikh KANE, le président du comité de gestion de l’école.