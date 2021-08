Décès d'Alioune Badara CISSE : Une perte monumentale pour Saint-Louis

Le médiateur de la République tire sa révérence après de loyaux services rendus à la Nation. L'avocat a été ministre des affaires étrangères à l'accession du Président Macky SALL au pouvoir. Une propension qu'il a supporté pour avoir été un des membre fondateur de l’Alliance pour la République ( APR).



Saint-Louisien et Guet-Ndarien au ton libre et aux positions courageuses, il avait séduit par son éloquence par son humanisme. En dépit de son trajectoire fulgurant, ABC comme on le surnommait affectueusement était d'une simplicité remarquable. Il avait joué un role déterminant lors de la prise la Commune par Cheikh Bamba DIEYE et ne cessait de prodiguer des conseils éclairés pour l'émergence de lNDAR qu'il chérissait. Un monument de Ndar s'en est allé.



NDARINFO présente ses condoléances à sa famille, à toute la ville et à tout le peuple Sénégalais

Qu'Allah l'accueille à Firdaws