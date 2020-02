Décès de Cheikhal Khalifa ould Cheikh Hadramé

Tristesse dans la communauté khadre après l’annonce de la disparition de Cheikhal Khalifa ould Cheikh Hadramé ould Cheikhal Khalifa ould Cheikhna Cheikh Saadbou, survenue en France des suites d’une maladie. Depuis son pèlerinage à la Mecque, « Borom Gueleum gui », comme le surnommaient ses talibés et affectionnés en rappel au titre de son grand père Cheikh Sidibouya, suivait des soins à Paris. Une grande figure religieuse de la Tarikha Khadriya se retire laissant un vide à sa famille de Darou.



Il s’illustrait par la traditionnelle montée d’un chameau avant chaque prière de l’Aid El Fitr à Nimzatt. Un rituel qui ravivait de vives émotions de la part des disciples Khadres. D’une ouverture remarquable et d’un accès facile, Cheikhal Khalifa appelait constamment à un retour au respect de préceptes de l’Islam.



NDARINFO présente ses sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à toute la communauté Khadre du Sénégal et de la Mauritanie.