Décès de Khabane THIAM : Abdou Latif COULIBALY rend hommage à « un éducateur d’une grande valeur »

Le ministre de la Culture a présenté, samedi, les condoléances du Gouvernement à la famille de l’artiste Khabane THIAM décédé à la suite de l’accident au virage de RAO. Une forte délégation d’autorités en charge de la culture et de membres de l’administration territoriale, s’est rendue ce matin à la maison mortuaire à DAROU.



Abdou Latif COULIBALY a exprimé sa vive compassion devant la perte d’un « artiste de talent et d’un éducateur d’une grande valeur ». « Il était d’une extrême générosité », a indiqué le ministre, en faisant allusion à la grande disponibilité, dont l’artiste faisant montre à l’égard des jeunes artistes de la ville.



En effet, en plus d’accompagner la délégation de Saint-Louis à la 10e édition du FESNAC, ce pionnier du Festival de jazz avait auparavant animé, la vieille, un atelier au profit de ces artistes.



« Il encadrait tous les acteurs culturels et particulièrement ceux qui s’activaient dans la musique », a ajouté le ministre. Abdou Latif COULIBALY s’est rendu, ensuite, au chevet des autres musiciens blessés. En plus du soutien financier qui leur a été remis, l’État prendra entièrement en charge leurs frais d’hospitalisation.



