Décès de Momar Ndiaye dit Ndiaye Drapeau

Momar Ndiaye dit Ndiaye Drapeau, l'un des fervents supporters des équipes nationales de football, est décédé de samedi 1er avril 2023, a-t-on appris.



« En cette douloureuse circonstance, je présente mes sincères condoléances à la famille éplorée, au Ministre des Sports, Monsieur Yankhoba Diatara, au Président du 12e Gainde Issa Diop et à l'ensemble du mouvement associatif et sportif», a réagi l'ancien ministre des Sports Matar Bâ, sur facebook.



Son accoutrement ne passe pas inaperçu. Depuis 2002, Momar Ndiaye s’habille chaque jour aux couleurs nationales. Connu et reconnu par le monde du sport, Ndiaye Drapeau a reçu de nombreuses distinctions dont le plus important à ses yeux fut son élévation au grade de Chevalier de l’Ordre du Mérite par le président de la République le 17 janvier 2014.