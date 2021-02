Décès de Mouhamadou Lamine MBAYE, président du Mouvement MAD

Triste nouvelle pour le quartier de Diamaguène et pour Saint-Louis, attristés par le départ vers l’au-delà d’un de ses dignes illustres enfants. Grand acteur de développement, la passion de son terroir avait poussé Mouhamadou Lamine MBAYE à créer le Mouvement pour la synergie des actions de développement (MAD).



Il avait dans ce cadre, mené une panoplie d’actions pour l’autonomisation des femmes et l’emploi des jeunes. Croyant, fervent talibé de Serigne El Hadj Madior CISSÉ, il avait récemment formé les Imams et Ulémas de Saint-Louis sur la planification stratégique.



Le DAF du PNDL, titulaire d’une maîtrise en Sciences économiques et Gestion à la première promotion de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, était titulaire d’un Master en Audit et Contrôle financier et d’un autre en Aménagement du Titulaire et Développement local.



Il a été élevé au rang Chevalier de l’Ordre national du Lion (Décret 2013-358) puis Officier de l’Ordre national du Lion (Décret 2020-889).



NDARINFO présente ses vives condoléances à la ville et à ses proches, et prie pour qu’Allah l’accueille au paradis.