Décès de Sokhna Oumou Kalsoum SY : le commissaire DIARRA touché par les témoignages de solidarité

Le commissaire divisionnaire EL Hadji DIARRA et famille remercient « très sincèrement tous les saint-louisiens qui ont témoigné de leur sympathie » à la suite du rappel à Dieu de sa mère Sokhna Oumou Kalsoum SY (qui était élevée à la dignité de Cheikh par le Khalif général de Ndiassane).



Ils adressent leurs vifs remerciements au Gouverneur de région Alioune Aidara NIANG, au Préfet du département Mme Mariama TRAORÉ, aux chefs des Forces de défense et de sécurité, au DG de l’Office des Lacs et Cours d’Eau (Olac), aux transporteurs, aux policiers en retraite et en activité avec en tête le DGPN, aux directeurs d’écoles, aux amis dont le porte-parole du Khalif général de Ndiassane, venus tous nous témoigner leur solidarité.



Ils expriment également leur gratitude aux journalistes Abdoulaye Diaw de la RFM, à Cheikh Saad Bou Sèye de NdarInfo ainsi qu’à mon frère Saliou Diop de la RTS de Saint-Louis.