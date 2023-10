Décès du doyen Souleymane GUÈYE : une lanterne d'engagement citoyen s'est éteinte

Nous apprenons la disparition du doyen Souleymane Guèye dit " Jules Guèye". Saint-Louis perd un de ses éminents défenseurs, disponible, désintéressé, fidèle ses idéaux.



Très alerte, pleinement engagement pour le rayonnement de la ville tricentenaire et la défense des consommateurs, cet enseignant émérite au l'école Mamadou Charles Le Gros DIALLO ( Pikine) et président de l'Asc HLM était l'initiateur du mouvement " Saint-Louis bi ñu beug".



La plate-forme de cet ancien conseiller municipal voulait prendre charge les doléances de la ville.



NDARINFO rend homme à un prototype rare de Domou qui servait sa ville au lieu de s'en servir. Puisse sa détermination et son dévouement, incustrés sur l'histoire, puissent inspirer les générations à venir. Nous exprimons notre soutien à sa famille, ses proches et prions pour qu'Allah l'accueille à Firdaws.