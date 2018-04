Décès du père du journaliste Seydou GUISSE : la presse de Saint-Louis en deuil

C’est avec tristesse que nous apprenons, la disparition du père de notre confrère Seydou GUISSE de la RTS de Saint-Louis, survenu, hier, à Saint-Louis. La levée du corps et l’enterrement ont eu lieu, hier, à Pikine.



NDARINFO présente ses sincères condoléances à son ami et Grand frère Seydou GUISSE et à toute sa famille. Nous partageons sa douleur avec ses collègues et ses amis. Que Dieu l’accueille à FIRDAWS



