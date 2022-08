Décharge de Mbeubeuss et CET de Gandon : L’État à pied-d’œuvre pour éradiquer des "bombes écologiques"

La gestion des déchets constitue un véritable problème pour l’État du Sénégal qui compte désormais réhabiliter toutes les décharges, Mbeubeuss y compris. C’est ainsi que toutes les structures de l’État concernées qui sont dans les différents ministères sont à pied-œuvre pour juguler cette problématique.



C’est ce que souligne Ibrahima Diagne, directeur du Promoged. « Il faut en amont évaluer les risques et les écarter afin que les conséquences sur les personnes et sur l’environnement soient minimisées », fait-il savoir.



Et le directeur de la DEC au ministère de l’Environnement d’ajouter : « diminuer les conséquences négatives dans l’environnement, voir comment gérer les déchets. Pour ce point, ce sont des installations de dernière génération qui seront mises en place : des centres intégrés de valorisation des déchets. C’est à ce niveau que les déchets seront traités et recyclés. Car les odeurs des déchets existent toujours sans compter les gaz à effet de serre, les infiltrations d’eau qui polluent la nappe phréatique », souligne Baba Dramé.



Cependant, Ibrahima Diagne, d’ajouter que « ce sont des centres d’enfouissement technique qui seront construits. La réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss et les autres décharges nécessitent beaucoup de moyens afin de prendre en charge les risques environnementaux...