Déclaration de l'Initiative pour la Sauvegarde de l'Entente Mauritano-Sénégalaise

Les peuples sénégalais et mauritaniens ont toujours partagé des traditions ancestrales, une religion commune et les liens de consanguinité de part et d'autre du fleuve qui sont autant de facteurs qui justifient non seulement le rapprochement étroit des deux peuples mais et surtout le partage d'un destin commun.





C’est à cet idéal que l’Initiative pour la Sauvegarde de l'Entente Mauritano-Sénégalaise (ISEMS) œuvrera, une action citoyenne qui en appelle à notre conscient collectif pour qu’à tout jamais il soit mis fin à de telles épreuves morales et physiques et que toutes les blessures et les plaies guérissent.





L’Initiative pour la Sauvegarde de l'Entente Mauritano-sénégalaise se félicite de la réactivité positive des Autorités de nos deux pays face aux derniers incidents et la célérité avec laquelle elles ont réagi pour éviter tout débordement.





Elle se félicite également de cette volonté ferme et affichée de résoudre les différents en bon voisins et de ne permettre aucune action qui pourrait nuire à la quiétude de nos populations et à leur désir de vivre en parfaite harmonie. Elle s’insurge contre toutes les velléités internes et externes qui tendent à saper et détruire cette harmonie.





L’Initiative pour la Sauvegarde de l'Entente Mauritano-sénégalaise saisit l’occasion de la visite en Mauritanie de son excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal pour lancer un pressant appel à nos plus hautes Autorités afin de continuer à préserver les relations séculaires de Fraternité et d’Amitié entre nos deux pays.





Nous exhortons nos Gouvernements respectifs à développer des projets de partenariats entre nos hommes d'affaires et des infrastructures communes entre les deux pays, comme le pont de Rosso ou l’interconnexion électrique des deux pays en vue de renforcer l’intégration économique pour le plus grand bénéfice des populations. L’interdépendance et la complémentarité sont aussi le gage de bonnes relations entre les pays dans un climat de respect et d’entre-aide réciproque.





Fait le 7 Février 2018

ISEMS