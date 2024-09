Découpage administratif et Création du nouveau quartier " Fass Ngom" : le CODIS/ Sor DIAGNE s'insurge

Le Collectif pour la Défense des Intérêts de Sor Diagne (CODIS) marque son opposition résolue au projet de découpage administratif proposé. Lequel prévoit, selon leur communiqué reçu à Ndarinfo " une réduction importante et préoccupante de notre quartier historique de Sor Diagne, tout en envisageant la création d'un nouveau quartier appelé Fass Ngom".



" Nous craignons que cette réorganisation ne compromette l'intégrité historique de Sor Diagne, tout en introduisant des changements radicaux dans notre structure urbaine et notre vie quotidienne", note le document.



" Ce découpage menacerait notre identité collective, notre cohésion sociale et notre mode de vie, entraînant des perturbations graves et des pertes économiques pour les résidents", soutient le collectif qui signale que "la création du quartier de Fass Ngom semble apporter une modification brusque et mal expliquée de la structure urbaine. Le manque de transparence sur les critères et les bénéfices pour notre communauté est préoccupant. Nous devons comprendre comment cette modification affectera nos vies quotidiennes et la redistribution des ressources".





L'entité dénonce par ailleurs " la réaffectation" du cimetière historique de Sor Diagne. " Ce cimetière est bien plus qu'un simple lieu de sépulture ; il constitue un site de mémoire profondément ancré dans nos traditions et notre histoire collective. Le projet actuel envisage de transférer ce cimetière vers le nouveau quartier de Fass Ngom, une mesure qui soulève d'énormes inquiétudes", poursuit le texte.



Le CODIS appelle à trouver " des alternatives qui respectent la signification historique et culturelle du site actuel. Le transfert du cimetière devrait être évité à tout prix, ou alors, si une telle mesure est absolument nécessaire, il devrait être mené avec la plus grande délicatesse et transparence, en concertation étroite avec les familles et les résidents concernés". Il exige également de " reconsidérer ces aspects fondamentaux du projet et à engager un dialogue ouvert et constructif avec notre communauté afin de trouver des solutions qui respectent nos valeurs, notre patrimoine, et nos besoins spécifiques.".



