Déficit de l'approvisionnement en eau : Diougop lance un cri du cœur (vidéo)

Face au relogement des sinistrés de la Langue de Barbarie sur le site de Diougob, une baisse du débit d'approvisionnement en eau potable a été notée. Craignant que la situation s'aggrave avec le relogement prochain de milliers de personnes dans la zone dans le cadre du Projet de Relèvement d'Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP), les populations invitent les autorités à prendre les devant. Elles ont lancé l'alerte à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. Une mobilisation tenue sur la localité a permis d'informer et de sensibiliser les impactés et leurs voisins sur l'importance de l'accès à l’eau et de sa bonne gestion dans un cadre durable.