Délibération de plus de 494 ha sur l’ile de DIOUCK : Ce qui freine la Commune de Saint-Louis …

Le projet d’implantation d’une zone franche sur l’ile de DIOUCK (derrière KHOR) n’aboutira pas. Alors que la Commune prévoyait lors de sa dernière session ordinaire, un projet de délibération de plus de 494 ha sur cette zone, les services du cadastre lui ont filé un document attestant que ce domaine est une propriété privée depuis une cinquantaine d’années.



Une bonne partie de cette île plus vieille que plusieurs quartiers de Saint-Louis, appartient en effet à la famille KOUNTA.



Une étude du cadastre permettra de délimiter la zone et de déceler la partie restante qui redeviendra de droit à la ville.



Alors que de nouvelles perspectives industrielles s’offrent avec la découverte du gaz et du pétrole, Saint-Louis se heurte à un réel problème d’étroitesse géographique. "L’entente intercommunale", une solution majeure à cette contrainte, est encore frileuse sur le foncier.



