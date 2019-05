Délivrance de 200 passeports diplomatiques : La Dic fouille Sidiki Kaba

La Division des investigations criminelles (Dic) a ouvert une enquête sur l'octroi de plus de 200 passeports diplomatiques par le ministère des Affaires étrangères.



Le quotidien Enquête qui donne l'information renseigne que ces titres de voyages spéciaux ont été délivrés à des non ayants-droit sous le règne de Sidi Kaba, notamment durant la phase transitoire entre la réélection de Macky Sall et la formation du nouveau gouvernement le 7 avril dernier.



Le président de la République, qui avait a pris la décision, en conseil des ministres, de retirer les anciens passeports diplomatiques en vue d'une plus grande rationalité dans leur octroi, a ordonné à la Dic de faire la lumière sur la confection de ces 200 passeports diplomatiques.



Le journal de rappeler que le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a remis à la police des frontières une liste de 100 personnes détentrices de passeports diplomatiques à retirer.



Parmi celles-ci, il y a haut magistrat, trois fils de ministres et des marabouts. D'ailleurs, celui de l'ancien garde du corps de Me Abdoulaye Wade, Lamine Faye, a été retiré récemment à l'Aibd.



