Démolition des habitations de Ngallèle-Extension : Abdou Rahim KÉBÉ déplore le « manque d’humanité » de Mansour FAYE (vidéo)

Visages renfrognés, regards hagards … C’est la vive tristesse, ce matin au début des opérations de démolition des habitations installées sur le quartier Ngallèle Nord Extension. Sous la supervision du maire de Saint-Louis Mansour FAYE et du Gouverneur Alioune Aidara NIANG, un Caterpillar rase les maisons. Un important dispositif sécuritaire a été mis en place pour parer à d’éventuelles frondes. Les impactés, impuissants observent la scène.



Un contentieux de quatre ans se vide pour donner raison à l’État qui compte récupérer un domaine de 114 ha.



Abdou Rahim KÉBÉ qui venait à la rescousse des impactés fustige la démarche. Il a déploré « le manque d’humanité » du maire de Saint-Louis de Mansour FAYE et de son équipe. « Il montre qu’il n’est là que pour lui », a-t-il en révélant d’importantes propriétés foncières que ce denier a acquis au village de BANGO et dans la Commune.



Le responsable politique appelle à mettre fin à cette injustice.



« Nous avons viabilisé ce terrain par la sueur de nos fronts. Nous y avons amené l’eau, l’électricité et le téléphone. Parce que le pétrole et le gaz ont été récemment découverts à Saint-Louis, le maire de Saint-Louis veut récupérer le terrain », crie Ibrahima FALL, le porte-parole du collectif des habitants. « C’est l’intéresse plus que le sort de sa population », a-t-il ajouté.



>>> Suivez leurs réactions ...