Démolition des mosquées et daaras : Goxu Mbacc sonne la résistance (vidéo)

Le projet de destruction des mosquées et daaras implantés sur les berges de Goxu Mbacc ne passera pas comme une lettre à la poste. Un comité mis en place regroupant des associations de parents d’élèves et gestionnaires de mosquées, rejette le projet et met en garde la mairie de Saint-Louis.



Ils ont dénoncé notamment l’empressement avec laquelle la Commune compte dérouler ce projet, et ce, sans avoir pris le temps de se concerter préalable avec les impactés.



« Ce qui est inacceptable dans cette affaire, c’est qu’aucune autre installation n’a été annoncée pour remplacer les édifies religieux démolis », dénonce en outre leur porte-parole.



« Nos mosquées et daaras sont très bien entretenus », disent-ils. « Nous ne voulons pas de problèmes. Qu’ils nous laissent accomplir nos actes cultuels tranquillement », crie un notable de la localité.



Les populations de Goxu Mbacc redoutent une situation similaire à GUET-NDAR où, après la déconstruction de mosquées et daraas, « l’anarchie qui s’y règne est pire celle que la Commune voulait enrayer ».