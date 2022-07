Démonstration de force de M.Pape Ibrahima FAYE : Saint-Louis toujours sous l'emprise de la coalition BBY. Par Bakary SECK

La campagne pour les législatives du 31 Juillet prochain bat son plein au niveau de la ville tricentenaire. Chacun y va de sa propre stratégie. Au niveau de la Coalition Benno Bokk Yaakaar , ce sont les visites de proximité qui sont privilégiées.



Ce Mercredi 27 Juillet 2022, la Coalition Benno Bokk Yaakaar de Saint-Louis était l'invitée de marque du lieutenant charismatique du Ministre Maire Amadou Mansour Faye.



C'est dans son fief composé de 7 quartiers, que le Directeur Général du Centre des Œuvres Universitaires de Saint-Louis ( C.R.O.U.S) a offert au Coordonnateur départemental de la Coalition et à sa délégation un bain de foule jamais vu au niveau de Saint-Louis.



Dès les premières heures de la matinée, le quartier des Eaux-Claires a été pris d'assaut. Des jeunes( garçons et filles) en tee-shirt ou lacoste avec les effigies de M. Mansour Faye et des investis à la députation, des dames élégamment vêtues, des banderoles et pancartes composaient le décor: impossible de bouger, tellement les gens étaient nombreux. Nous avons assisté à une véritable démonstration de force: du quartier des Eaux-Claires à Guinaw-Rail, en passant par Médina-Courses, Léona-Kip, Léona 2, Péthiely... Diaminar, les inconditionnels du Coordonnateur départemental de la Coalition BBY, derrière M.Papa Ibrahima Faye ont battu le macadam dès les premières heures de la matinée pour rallier le point de chute: le quartier des Eaux-Claires, début du périple de la délégation ( rappelons que la venue du Ministre Maire et de sa délégation était prévue aux environs de 11 heures) pour les rencontres avec les populations.



Ce n'est finalement qu'aux alentours de treize heures que la délégation de la Coalition Benno Bokk Yaakaar est arrivée au quartier des Eaux-Claires, pris d'assaut par les Pifistes ( nom donné aux inconditionnels du DG du CROUS de Saint-Louis). Le convoi, avec peine, s'est dirigé vers la permanence de l'APR du quartier, pour l'inauguration.

M. Papa Ibrahima Faye et son mentor ont tenu à rendre un hommage à un jeune qui a su s'oublier pour le bien de la communauté. Le siège de L'APR, coiffant la zone des 7 quartiers, porte désormais le nom de Thierno Seydou Nourou Dia, plus connu sous le nom de Makham Dia. Après une minute de silence et de prières, le Coordonnateur départemental de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, M. Mansour Faye, a rendu un vibrant hommage au disparu dont il a vanté les qualités.



Tout au long du périple, les jeunes, les personnes âgées et tout le voisinage sont venus à la rencontre du Maire et de son lieutenant. Jamais, de mémoire d'homme, mobilisation n'a été aussi parfaite et totale. Tout fut parfaitement bien organisé par M. Pape Ibrahima Faye et son équipe: le responsable des jeunes ( Pape Mbaye), la responsable des femmes (Adja Ramata Dieng), les Coordonnateurs des Comités de Quartier, les Coordonnateurs des Comités électoraux et tous les militants.



Le Coordonnateur départemental de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, visage radieux, a dit toute sa satisfaction quant à cette parfaite mobilisation de M. Papa Ibrahima Faye. D'ailleurs, séance tenante, consigne a été donné au DG du CROUS de Saint-Louis de faire le maillage de tout Saint-Louis afin d'optimiser leur chance de remporter les prochaines joutes électorales. Les populations, dans leurs speeches, ont tenu à remercier M. Mansour Faye pour la diligence avec laquelle leurs préoccupations ont été prises en charge. Le Maire de Saint-Louis s'est adressé à elles, non sans leur rappeler tout le travail abattu par SEM Macky Sall, Président de la République; mais aussi par les équipes municipales du département. " Tant que je bénéficierai de la confiance du Président Macky Sall, et tant que Dieu me prêtera une longue vie et une bonne santé, je ne me reposerai que lorsque Saint-Louis retrouvera toute la place qui lui revient", dixit le Coordonnateur départemental de la Coalition Benno Bokk Yaakaar de Saint-Louis. Ragaillardis par ces propos, les populations, d'une seule voix, ont promis à M. Mansour Faye une large victoire au soir du 31 Juillet 2022.



Par Bacary SECK