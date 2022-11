Denrées alimentaires : Macky Sall fixe les nouveaux prix du riz, de l’huile, du sucre….

De nouveaux prix sur le marché. Le chef de l’Etat, Macky Sall, a sanctionné les travaux du Conseil spécial de la consommation de ce samedi, par 11 décisions de baisse qu’il a annoncées. In extenso, les points concernés :



« Pour le riz brisé 100% indien, son kilo passe de 350 fracs Cfa à 325 francs Cfa. Soit une baisse de 25 francs Cfa, (compte non tenu des 25 francs Cfa qui ont déjà été pris en compte. En réalité c’est un baisse de 50 francs Cfa.)



Le litre d’huile de palme passe de 1200 francs Cfa à 1100 francs Cfa. Soit une baisse de 100 francs Cfa.



Pour le sucre, le kilo passe de 600 francs Cfa à 575 francs Cfa. Soit une baisse de 25 francs Cfa.



Le kilo d’oignon local passe de 500 francs Cfa à 400 francs Cfa, soit une baisse de 100 francs Cfa.



L’oignon importé va passer de 700 francs Cfa à 500 francs le Kilo



La pomme de terre locale passera de 600 francs Cfa à 400 francs Cfra. Soit une baisse de 200 francs Cfa le kilo.



Le kilo de viande de bœuf passe de 400 francs Cfa à 3600 francs Cfa, soit une baisse de 400 francs Cfa le kilo



Le kilo de viande de mouton passe de 4500 francs Cfa à 4300 francs cFA soit une baisse de 200 francs Cfa



Pour l’aliment de bétail, le sac de 50 kilos passe de 20 000 à 18 000 francs Cfa soit une baisse de 2000 francs Cfa.



Ces mesures font partie des 11 mesures, qui sont des décisions. Lesquelles décisions qui vont se traduire en 55 mesures entrainant des baisses immédiates sur les prix des produits et services de consommation courantes dès lundi ».