Des particules en suspension sur le nord et littoral les prochaines heures (Anacim)

Des particules de poussière en suspension seront notées sur les régions Nord et sur la côte au cours des prochaines 24 heures alors que le ciel sera dégagé à travers le pays, a annoncé l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie du Sénégal (ANACIM).



‘’Le ciel sera généralement dégagé sur le pays, cependant des particules de poussière en suspension seront notées sur les régions Nord et sur la Côte’’, souligne le bulletin de prévision à courte échéance de la structure transmis à l’APS.



L’ANACIM prévoit par ailleurs, en fin de soirée, la manifestation d’orages et de pluies faibles à modérées sur les localités Sud-est, notamment à Kédougou.



Sur les régions Nord-est (Podor, Linguère, Matam), le bulletin prévisionnel table sur un temps particulièrement chaud avec des pics de température pouvant aller de 42 à 46 °C.



Sur le reste du territoire, la chaleur sera moins marquée notamment sur la Côte où des températures journalières de 28°C seront relevées, tandis que les visibilités seront légèrement réduites par de la poussière en suspension dans les zones Nord et Ouest du pays, précise-t-on.



Dans le même temps, les vents seront de secteur Nord-Ouest à Sud-ouest et d’intensité faible à modérée, selon l’ANACIM.



