Déthié Fall : « Idrissa Seck n’a jamais quitté le terrain politique, il est en action".

Les jeunes du parti Rewmi et de la coalition « Idy2019 » ont organisé ce samedi dans l’après-midi, un séminaire sous le thème : «Le leadership Jeune au profit des collectivités locales».



En l’absence de Idrissa Seck, c’est le vice-président du parti, Déthié Fall qui a présidé la rencontre aux allures d’un meeting politique. Prenant la parole, ce dernier a tenté de rassurer ses jeunes camarades sur l’absence de leur leader, aphone depuis la présidentielle de février 2019.





« Vous avez été nombreux a sollicité sa présence dans cette salle et a demandé sa prise de parole après la présidentielle. Vous avez également été nombreux à vouloir le voir dans les 552 communes du Sénégal. Comprenez que cette nostalgie que nous avons tous pour le Président Idrissa Seck, c’est cette même nostalgie qu’il a envers les populations sénégalaise», dit-il, assurant qu’Idrissa Seck n’a jamais quitté le terrain politique.



« Entre 2015 et 2019, rappelle-t-il, nous avons été très présents partout. On a fait le tour du Sénégal et on a été dans les coins les plus reculés du pays, pour présenter un programme conforme aux besoins exprimés par les populations".





Sur le mutisme de leur leader sur la situation du pays, Déthié Fall de expliquer : «N’oublions pas que c’est une responsable politique très présent aux côtés des populations sénégalaises. Il ne s'absente pas, il est là. Vous avez eu connaissance du front qui est en cours. Il est en action. Maintenant, l'expression d'une action peut être différente en fonction des personnes.