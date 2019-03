Détournement de 9 milliards à la Banque Atlantique

L'ex-Directeur général de la Banque Atlantique, Al Hassane Kaba, et 4 de ses agents répondront devant le Doyen des juges d'instruction sur les raisons pour lesquelles ils ont accepté de prendre comme hypothèque des biens appartenant au Groupe Hallegro, à l'origine de la plainte, sans libérer un prêt de 9 milliards de Fcfa.



Les complices de M. Kaba dans cette affaire sont l'ex-directeur de la clientèle Pierre Ndiaye, l'ex-directeur des Risques Georges Lawson, le chef du contentieux Cadio Diop Koné et la conseillère juridique, Hélène Houbda.



La Chambre d'accusation a demandé, dans un arrêt, leur renvoi devant le premier magistrat instructeur aux fins d'inculpation pour escroquerie. Une information relayée par les quotidiens L'Observateur et Les Échos.



SENEWEB