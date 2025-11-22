Développement local : Cinq filières pour booster le pôle Nord

Cette activité s’inscrit dans le cadre du Programme Accélération Compétitivité et Emplois (PACE), piloté par la Direction générale de la coopération, du financement extérieur et du développement du secteur privé, et vise à renforcer la territorialisation des politiques publiques à travers une meilleure connaissance des dynamiques économiques locales.





Réalisée en partenariat avec l’ANAT, l’étude monographique repose sur une mission de terrain conduite du 13 au 20 mai 2025, qui a permis de collecter des données sur les ressources naturelles, les potentialités économiques et les chaînes de valeur du Pôle-Territoire Nord.





« Cette restitution marque une étape-clé dans le processus d’identification des opportunités économiques spécifiques au Pôle Nord, en vue d’y ancrer une dynamique forte portée par le secteur privé », a déclaré Aziz Fall, coordonnateur au ministère de l’Économie.



L’étude a répertorié 24 filières économiques actives dans le territoire, parmi lesquelles cinq ont été retenues comme stratégiques pour une analyse approfondie : le riz, les hydrocarbures, le tourisme, l’oignon et la pêche.





Selon Moussa Sarr, consultant membre de la Task Force Compétitivité, cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement du secteur privé (SNDSP), notamment de son axe 1, consacré à la compétitivité des pôles-territoires.





L’objectif, selon lui, est de structurer des zones économiquement viables autour de pôles régionaux, à travers le renforcement des chaînes de valeur, l’identification des contraintes majeures et la valorisation des entreprises dites “identités remarquables”.





La seconde phase du projet consistera en une cartographie détaillée des chaînes de valeur prioritaires, conduite en partenariat avec l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), afin d’orienter les interventions publiques et privées vers les maillons à fort potentiel de croissance.





L’atelier a permis de recueillir les contributions des acteurs locaux en vue d’enrichir le document final et de valider les prochaines étapes de l’accompagnement du secteur privé dans le Pôle Nord.



