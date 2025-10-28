Ndar Énergies livre les turbines de la centrale à gaz de Gandon

Le ministre du Pétrole, de l’Énergie et des Mines, Birame Souleye Diop, a supervisé ce mardi la réception officielle des turbines de la future centrale à gaz de Gandon, lors d’une cérémonie organisée au Port autonome de Dakar.





Cette infrastructure majeure, développée par la société Ndar Énergies, constitue l’un des piliers de la stratégie nationale « Gas to Power », visant à convertir les ressources gazières locales en électricité à moindre coût.





Fruit d’un Contrat d’Achat d’Énergie signé le 4 août 2022 entre Senelec et Ndar Énergies, le projet de centrale à cycle combiné de 220 MW, implanté à Gandon (région de Saint-Louis), est estimé à 300 milliards de FCFA, entièrement financés par un consortium privé composé d’AKSA Enerji (51 %), ICONS-CSE-ELTON (34 %) et Senelec (15 %).





« Ces turbines vont permettre à la centrale de fonctionner intégralement au gaz local, et donc de contribuer à la réduction des coûts de l’énergie », a déclaré le ministre, saluant la capacité du consortium à sécuriser les équipements en dépit des tensions sur le marché mondial.





La mise en service de la centrale est attendue en 2026 pour la première phase, avec une exploitation complète en cycle combiné dès début 2027, selon Moussa Sall, représentant du maître d’ouvrage. Ce mode de fonctionnement permettra un meilleur rendement énergétique.





Ce projet s’inscrit dans une double approche énergétique de l’État : des mesures immédiates d’allègement tarifaire annoncées par le Premier ministre, et des actions structurelles de transformation du mix énergétique, notamment par la conversion progressive des centrales fuel vers le gaz, combinée au développement des énergies renouvelables.





« Si produire coûte moins cher, l’accès à l’électricité devient naturellement plus abordable, aussi bien pour les ménages que pour l’industrie », a souligné Birame Souleye Diop, évoquant une stratégie à effets visibles à l’horizon 2026-2027.





Le gouvernement s’engage par ailleurs à amortir l’impact tarifaire à court terme, par des efforts concertés visant à soulager les populations les plus vulnérables.





Avec l’arrivée des turbines, le projet Gandon entre dans sa phase opérationnelle, accélérant la marche du Sénégal vers une souveraineté énergétique durable et un accès à l’électricité plus compétitif.



