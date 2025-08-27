Connectez-vous
Mercredi 27 Août 2025

Transformation des céréales locales : La RBTDS renforce les capacités du GIE Aboul Abass

La Réserve de Bienfaisance pour la Transformation et le Développement Social (RBTDS) a organisé une session de formation de quatre jours au profit du Groupement d’Intérêt Économique (GIE) Aboul Abass.

Cette initiative, démarrée le 20 août, a porté sur la transformation des céréales locales, avec pour objectif principal de renforcer l’autonomisation économique des femmes.

« Nous étions dans cette dynamique et avons rencontré le GIE Aboul Abass qui travaillait depuis longtemps dans ce sillage. Nous sommes venus les renforcer », a expliqué la présidente de la RBTDS, le lieutenant-colonel Aminata Sall.

Initialement prévue pour trente participantes, la session a rassemblé un nombre plus important de bénéficiaires, témoignant de l’intérêt suscité par cette formation.

De son côté, Ndeye Fatou Sall, présidente du GIE Aboul Abass, a salué cette collaboration fructueuse :
« Nous étions engagées dans la valorisation des produits locaux et la formation des jeunes. Notre rencontre avec la RBTDS a donné une nouvelle orientation à nos actions », a-t-elle indiqué.

En plus des enseignements reçus, le GIE a bénéficié d’un appui logistique, avec la remise d’importants matériels destinés à améliorer ses capacités de production.

 




