Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Marché Tendjiguen : Les vendeuses de menthe luttent contre la rareté du produit et la hausse des prix

Vendredi 19 Septembre 2025

Au marché Tendjiguen de Saint-Louis, les vendeuses de menthe font face à des difficultés croissantes en raison de la rareté et de la cherté du produit. Les conditions climatiques défavorables, notamment des inondations, ont entravé la production, réduisant ainsi la quantité disponible sur le marché. Malgré des prix élevés, allant de 800 à 1000 FCFA par bouquet, ces vendeuses continuent à travailler activement pour générer des revenus et subvenir à leurs besoins.




Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.