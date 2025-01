Diarra SOW : "L'aspect genre occupe une place de choix dans les projets de l'Olac"

La directrice générale de l’Office des Lacs et Cours du Sénégal (OLAC), a souligné jeudi l’importance de l’intégration des couches vulnérables, notamment les femmes, les jeunes et les personnes âgées, au sein des projets menés par son institution. Diarra SOW, qui intervenait en marge d’un forum de sensibilisation sur les dynamiques de Genre, a affirmé que la problématique du genre occupe une place centrale dans les interventions de l’OLAC.



Elle a mis en avant plusieurs actions entreprises par l’OLAC pour renforcer l’autonomisation des femmes, cruciales pour le développement socio-économique.



« Ces appuis visent non seulement à favoriser le développement de cette couche de la population, mais aussi à encourager une croissance économique significative à travers des activités génératrices de revenus », a-t-elle précisé.



« L'accès à l'eau est une problématique est un enjeu majeur de développement », a laissé entendre Mme SOW, indiquant que l'OLAC travaille à soutenir les activités économiques des personnes vulnérables en tenant compte des spécificités de chaque zone d'intervention.



« Nous prenons en considération la diversité des besoins afin de garantir un accès multiforme à l’eau », a-t-elle déclaré, soulignant l’engagement de son département à améliorer le bien-être des communautés. Elle a noté qu’en complément de ces efforts, l’OLAC œuvre dans la lutte contre la prolifération des plantes envahissantes, afin de préserver la disponibilité des ressources en eau.