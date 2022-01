Diarrère : Thérèse FAYE a célébré une « fausse victoire», selon la coalition « And Nawlé »

L’administrateur général du Fonds Sénégalais de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP), s’estimant victorieux, a célébré sa victoire hier à l’issue du scrutin.



Seulement, pour la coalition « And Nawlé Suqali Sunu Gox », Thérèse FAYE a eu tort de manifester sa joie. A en croire son candidat, Ndane FAYE, cette dernière n’a rien gagné du tout.



« Au niveau des bureaux de Sobène et Sangaré, nous avons constaté durant la journée que des bulletins départementaux étaient utilisés pour voter au niveau de la commune. Lors du décompte les bulletins ne sont pas supposés être dans la commune », explique le candidat de « And Nawlé».



Et Ndane FAYE de poursuivre : « Un deuxième élément est que la mairesse sortante est allée dans son village natal, Lene, elle est directement allée à l’isoloir avec sa sécurité et a déversé tout le contenu de la poubelle où étaient mis les bulletins. Elle est ressortie pour dire aux populations que vous ne faites pas votre travail ». Ce n’est pas tout ce qui est reproché à Thérèse FAYE. « Et à Diarrère centre où il y a eu le plus grand problème, on a remarqué que le dépouillement s’est fait jusqu’à 23 heures alors qu’à Diohine où ils ont le même nombre de votants ils ont terminé à 20H. Pis encore, sur les 5 PV sur 6 qu’on a reçus les deux étaient vierges », révèle Ndane FAYE.



Ces constats faits, la coalition « And Nawlé»estime être dans le droit d’ester en justice pour demander la révision des PV. Selon son candidat, un recours est indispensable pour mettre au clair tous ces soucis.



« Naturellement nous allons aller en justice. On va faire un recours. Mais pour procéder à un recours, nous allons aller au tribunal de Fatick pour avoir accès à tous les PV originaux. C’est à travers ces PV que je pourrais savoir quelle posture tenir après », ajoute-t-il.



WALFNet