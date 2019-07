Diary SOW, meilleure élève du Sénégal : " Il faudra que je fasse la génétique, la biologie, l'ingénierie, l'intelligence artificielle"

Elle s'est encore illustrée de la plus belle des manières. Diary Sow, 18 ans, remporte, pour la seconde fois consécutive, le prix de Meilleur lauréat du Concours général. L’élève en classe de terminale S1, au lycée scientifique d'excellence de Diourbel, rafle le 1er prix de géographie, le 3e prix ex-aequo de philosophie et le 3e prix de mathématiques, pour un total de 29 points.



“A mes yeux, il n'y a aucun secret. C'est juste l’abnégation et l'amour du travail qui nous a permis de montrer notre potentiel et de briller parmi tant d'autres brillants élèves”, soutient la meilleure élève du Sénégal.



Baccalauréat en poche, la lauréate ne se fixe pas de limites. Elle ambitionne de ratisser large dans ses études supérieures.



“Tout m’intéresse. Je ne compte pas me spécialiser. J'éprouve une telle curiosité que je n'imagine pas me restreindre à un seul et unique domaine. Il faudra que je fasse la génétique, la biologie, l'ingénierie, l'intelligence artificielle… Tous ces domaines qui me passionnent véritablement”, annonce Diary Sow.



SENEWEB