Diffamation contestée : Vicas porte le dossier Cheikh Dieng devant la Cour d'appel

La société Vicas relance son bras de fer judiciaire avec l'ancien directeur général de l'Onas, Cheikh Dieng. L'entreprise a interjeté appel après avoir été déboutée en première instance dans une affaire de diffamation, selon L'Observateur.





Le litige trouve son origine dans une conférence de presse au cours de laquelle Cheikh Dieng avait affirmé que les travaux de curage du bassin de la Zone de Captage, réalisés en 2021, n'avaient pas été exécutés conformément aux engagements pris. Il avait également évoqué un supposé partage des ressources du chantier entre responsables de l'entreprise et agents chargés du contrôle — des accusations que Vicas avait jugées diffamatoires.





Lors de son audition, Cheikh Dieng a contesté avoir tenu ces propos. Faute d'enregistrements vidéo de la conférence de presse versés au dossier, le tribunal avait estimé les preuves insuffisantes pour établir les faits reprochés et rejeté la plainte. Refusant cette décision, Vicas a saisi la Cour d'appel, ouvrant une nouvelle phase judiciaire dans ce dossier, précise le quotidien du Groupe futurs médias.



