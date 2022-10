Difficultés d’accès à la commande publique : à Saint-Louis, le CAPES appelle à matérialiser le patriotisme économique – vidéo

Des opérateurs économiques, membres du Collectif des acteurs pour le patriotisme économique au Sénégal (Capes) ont accueilli samedi leurs collègues de Dakar. Cette visite entre dans le cadre d’une tournée nationale d’information. De Touba à Kaffrine, en passant par Fatick, Kaolack et Thiès, le CAPES, porté sous les fonts baptismaux l’année dernière, décèle les impacts de la nomenclature économique sénégalaise sur les acteurs et dégage des solutions bénéfiques au Gouvernement. « L’économie est en train de nous échapper », a déploré Babacar NDIAYE, le président en marge de la rencontre. Il a notamment évoqué les difficultés d’accès à la commande publique et la matérialisation non-effective du patriotisme. « Une armada autour de l’Etat dévie les politiques de sorte qu’ils ne soient pas avantageux aux nationaux », a-t-il ajouté. Les acteurs de la pêche et de l’agriculture se sont illustrés à l’occasion de la rencontre, en exposant les maux qui les assaillent. Le CAPES a fait par de sa ferme volonté de les accompagner.