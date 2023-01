Diocèse de Saint-Louis : démission de Mgr Ernest Sambou. Mgr. André Guèye, nouvel administrateur apostolique

n effet, la raison de cette démission est que Mgr. Ernest Sambou a atteint la limite d’âge (75 ans). C’est hier, jeudi 12 janvier, que la nouvelle est rendue publique conformément au Code de Droit Canonique qui, dans l’article 401 (Paragraphe 1). Pour bon nombre de saint-louisiens, S.E. Mgr. Ernest Sambou a toujours entretenu d’excellentes relations avec les communautés chrétienne et musulmane.



« C’est un Evêque sobre, humble, modeste, sociable et très serviable, qui, jusqu’à présent, n’hésite pas à se déplacer pour honorer de sa présence de nombreuses cérémonies », a témoigné un des imams de la vieille cité.



Pour le Curé de la paroisse Cathédrale Saint-Louis, l’Abbé Jean Louis Coly, S.E. Mgr. Ernest Sambou est un homme d’écoute au cœur très large, qui est constamment au chevet des populations vulnérables. C’est un grand intellectuel qui a enseigné la Philosophie et les Mathématiques à Ziguinchor, dans les Maisons de formation des prêtres, entre autres.



Il a été Recteur de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO) en Côte d’Ivoire, pendant plus de 10 ans, et Rome l’a choisi comme Évêque au moment où il occupait ce poste.



NDARINFO.COM