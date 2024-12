Diomaye élevé au rang de citoyen d’honneur de la Ville de Thiès

Le conseil municipal de Thiès a élevé, jeudi, le président Bassirou Diomaye Faye au rang de citoyen d’honneur de la cité du rail.



L’institution municipale a, par la même occasion, décerné sa première médaille au chef de l’Etat, venu inaugurer une statue en l’honneur de Lat-Dior.



Le maire de Thiès, Babacar Diop, a remis la distinction au Président Faye, lors d’une cérémonie en présence de membres du gouvernement et d’autorités territoriales et coutumières.



La statue en bronze est installée entre la promenade des Thiéssois et l’Auditorium.



Les écoles primaires, les établissements de formation professionnelle et les lycées se sont mobilisés, pour réserver un accueil chaleureux au président Faye.



APS