Diomaye préside la rentrée solennelle des Cours et Tribunaux

Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye préside la cérémonie solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux. Une rencontre qui marque le début de l’année judiciaire 2025 et placée sous le thème : « Droit de grève et préservation de l’ordre public ».



À cette occasion, le président de la République fera face aux principaux acteurs du système judiciaire afin de débattre des défis actuels et d’examiner les pistes d’amélioration du fonctionnement des juridictions.



Le choix du thème met en lumière la nécessité de concilier le respect des droits fondamentaux, notamment le droit de grève, avec l’exigence de maintenir l’ordre public. Au cœur des échanges figurera ainsi la recherche d’un équilibre permettant de renforcer la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire et d’assurer la stabilité sociale.