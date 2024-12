Diomaye présidera la cérémonie de rentrée des Cours et Tribunaux du 16 janvier 2025

Le président de la République, élu le 24 mars 2024, présidera la cérémonie solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux, prévue pour le jeudi 16 janvier 2025. Ce sera sa première participation à cet événement depuis son accession à la Présidence, informe "leSoleil-Digital".



Organisée à la Cour suprême, cette cérémonie marquera le lancement de l’année judiciaire 2025, avec pour thème : « Droit de grève et préservation de l’ordre public ».



Un communiqué officiel a précisé que l’événement se déroulera sous la présidence effective du chef de l’État, qui assume également la fonction de président du Conseil supérieur de la Magistrature, relate la même source.



Cet événement symbolique, d’importance capitale pour le secteur judiciaire, offre une occasion unique de rassembler les principaux acteurs de la justice autour d’une thématique particulièrement pertinente, dans le contexte actuel de tensions sociopolitiques et de revendications sociales.



Le thème choisi met en lumière le défi auquel sont confrontées les institutions, pour trouver un équilibre entre la protection des droits fondamentaux, notamment le droit de grève et la nécessité de maintenir l’ordre public.



La cérémonie constituera également un moment propice, pour discuter des enjeux actuels du système judiciaire, promouvoir l’indépendance de la magistrature et exposer les priorités stratégiques du secteur pour l’année à venir.