Diougob : deux camions frigorifiques remis aux femmes transformatrices de poisson

​Le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires a remis mardi deux camions frigorifiques à des GIE des Femmes sinistrées de la Langue de Barbarie, relogées au site de Diougob. Cette dotation leur permettra « de mener leurs activités de conservations et de transformations des produits halieutiques, mais aussi, de création de revenus », a déclaré Modou DIAGNE Fada au terme d’une visite des réalisations du projet de protection côtière de Saint-Louis (PPCS) et du Projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP). Le ministre a souligné l’importance d’accorder des mesures d’accompagnement aux déplacés en saluant la contribution, à leur profit, du Programme de gestion du littoral ouest-africain (WACA) et de l’Agence de Développement municipal (ADM).