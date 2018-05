Direct - UGB : les étudiants ne décolèrent toujours pas

Les protestations continuent à l’intérieur du campus social après le retranchement des étudiants bloqués par les forces de l’ordre à la sortie de Ngallèle. Ils avaient auparavant saccagé la concession du ministre Teuw NIANE, incendié un bus et plusieurs plaques lumineuses d’institutions, dont celle de l’OLAC.



Les étudiants courent dans le campus en scandant des hommages à leur camarade, renseigne une de nos sources.



À l’UGB, certains bâtiments ont été fortement touchés par la rage estudiantine qui se disperse dans le temple de l’excellence. Le Crous, le rectorat, le bureau de l’agent comptable et les autres bureaux situés au rez-de-chaussée de l’UFR des Lettres et Sciences humaines. Le centre médical a été épargné. Le Gap d’Ecobank et d’autres infrastructures ont été saccagés. Certaines sont peintes en noir du fait de la fumée.



NDARINFO.COM